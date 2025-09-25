Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.50
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.72
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
38.00
X
5.53
П2
1.20
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
5.75
П2
1.74
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
5.22
X
2.16
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
3
Все коэффициенты
П1
30.00
X
8.00
П2
1.12
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

Кокорин пропустит 2 месяца после операции на колене. У форварда «Ариса» 0 результативных действий в 6 матчах сезона

Российский нападающий «Ариса» перенес артроскопическую операцию на колене в Германии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: Спортс"

Утверждается, что 34-летний футболист пропустит два месяца.

Кокорин выступает за кипрский клуб с 2022 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.