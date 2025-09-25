Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.52
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.72
П2
18.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
5.53
П2
1.19
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
5.78
П2
1.18
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
5.78
X
2.04
П2
2.71
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

«Локомотив» представил Рельса — «первого нейромаскота в футболе»: «Это не просто герой для матчдэя. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве»

«Рельс — новая сущность маскота Рэйла. Он появился из клубного нейроархива — как живое напоминание о том, что у “Локомотива” есть история, традиции и символы, которые нужно беречь.

Источник: Спортс"

Это не просто герой для матчдэя. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве, поддерживает правильное отношение к клубу и наполняет атмосферу дерзкой уверенностью.

Рельс — первый нейромаскот в футболе. Цифровая сущность, которая объединяет фанатов, железнодорожников, игроков и сам клуб в единое целое.

Его миссия — отстаивать клубные ценности. Его роль — объединять нас вокруг клубных символов. Его сила — в молчаливой твердости и стиле«, — говорится в сообщении “Локомотива”.

Изображение: t.me/fclokomotiv.