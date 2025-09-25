«Локомотив» представил Рельса — «первого нейромаскота в футболе»: «Это не просто герой для матчдэя. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве»

Это не просто герой для матчдэя. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве, поддерживает правильное отношение к клубу и наполняет атмосферу дерзкой уверенностью.
Рельс — первый нейромаскот в футболе. Цифровая сущность, которая объединяет фанатов, железнодорожников, игроков и сам клуб в единое целое.
Его миссия — отстаивать клубные ценности. Его роль — объединять нас вокруг клубных символов. Его сила — в молчаливой твердости и стиле«, — говорится в сообщении “Локомотива”.
Изображение: t.me/fclokomotiv.