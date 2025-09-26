Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.92
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

Бускетс подтвердил завершение карьеры после сезона: «Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории»

Контракт 37-летнего экс-опорника «Барселоны» и сборной Испании с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что Бускетс завершит карьеру в ноябре или декабре.

Источник: Спортс"

«Спасибо от души всем и футболу за все. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», — написал Бускетс.