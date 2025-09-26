Дембеле о влиянии завоевания ЛЧ и «Золотого мяча»: «Ничего не изменилось. Я постараюсь играть так же хорошо, выкладываться на 100%. “ПСЖ” все еще жаждет трофеев в ближайшие годы&ra

— Да ничего, совсем ничего. Я постараюсь играть так же хорошо, как и каждые выходные, в каждом матче, на каждой тренировке. Выкладываться на все 100%. И, конечно же, помогать команде, помогать ей завоевывать трофеи, потому что мы должны продолжать писать историю вместе с клубом. У нас молодой состав, у нас еще много лет впереди. И мы все еще хотим, мы все еще жаждем трофеев в ближайшие годы.
— Что вы точно хотели сохранить в себе?
— Честно говоря, мой стиль игры, я хочу его сохранить. То, как я играю, как я выражаю себя на поле, — все это. Как я уже сказал, я постараюсь показать отличную игру в каждом матче и выкладываться на все 100%, — сказал вингер «ПСЖ».
Усман Дембеле: «Это коллективный “Золотой мяч”, благодаря одноклубникам я проявил себя. Если нет хорошей команды — ты не покажешь результаты».