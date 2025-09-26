Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
34.00
X
1.20
П2
34.00
Футбол. Премьер-лига
27.09
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Англия
27.09
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.87
П2
2.07
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Дембеле о влиянии завоевания ЛЧ и «Золотого мяча»: «Ничего не изменилось. Я постараюсь играть так же хорошо, выкладываться на 100%. “ПСЖ” все еще жаждет трофеев в ближайшие годы&ra

— Теперь у вас есть статус чемпиона Европы и обладателя «Золотого мяча». Что изменилось в вас как игроке?

Источник: Спортс"

— Да ничего, совсем ничего. Я постараюсь играть так же хорошо, как и каждые выходные, в каждом матче, на каждой тренировке. Выкладываться на все 100%. И, конечно же, помогать команде, помогать ей завоевывать трофеи, потому что мы должны продолжать писать историю вместе с клубом. У нас молодой состав, у нас еще много лет впереди. И мы все еще хотим, мы все еще жаждем трофеев в ближайшие годы.

— Что вы точно хотели сохранить в себе?

— Честно говоря, мой стиль игры, я хочу его сохранить. То, как я играю, как я выражаю себя на поле, — все это. Как я уже сказал, я постараюсь показать отличную игру в каждом матче и выкладываться на все 100%, — сказал вингер «ПСЖ».

Усман Дембеле: «Это коллективный “Золотой мяч”, благодаря одноклубникам я проявил себя. Если нет хорошей команды — ты не покажешь результаты».