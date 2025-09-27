Футболистка «Арсенала» Келли: «Я играла в командах, где был “клуб толстушек”. Они сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.83
П2
2.10
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.21
П2
4.09
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.81
П2
7.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.85
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.80
П2
2.11
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.26
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.77
П2
2.65
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.99
П2
3.90
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.88
П2
1.92
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.35
П2
2.51
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Сити
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Испания
17:15
Атлетико
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.62
П2
2.32
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.18
П2
1.77
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.67
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.83
П2
4.81
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.68
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.02
П2
3.51
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.78
П2
5.25
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2

Футболистка «Арсенала» Келли: «Я играла в командах, где был “клуб толстушек”. Они сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными»

Форвард «Арсенала» ранее выступала за «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Источник: Спортс"

«Прежде я никогда не была в ситуации, где слишком много думаешь об образе тела. Но когда я видела, как мои бывшие партнерши по команде оказывались в так называемом “клубе толстушек” — думаю, меня, как женщину, это сильно расстраивало.

Я действительно играла в командах, где был «клуб толстушек», и это печально. Видела, как мои подруги и одноклубницы бросались из одной крайности в другую — сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными. И я считаю, что это действительно влияет на психическое здоровье.

Думаю, я могла бы сделать больше [чтобы помочь]. Но на самом деле [все проблемы идут] от влияния извне и незнания того, что правильно, а что — нет", — сказала двукратная чемпионка Европы в составе сборной Англии.