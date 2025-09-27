Футболистка «Арсенала» Келли: «Я играла в командах, где был “клуб толстушек”. Они сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными»

Я действительно играла в командах, где был «клуб толстушек», и это печально. Видела, как мои подруги и одноклубницы бросались из одной крайности в другую — сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными. И я считаю, что это действительно влияет на психическое здоровье.