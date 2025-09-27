У меня друзей-евреев больше, чем у евреев. Но их ненавидит весь земной шар. Я еще удивляюсь, что мусульмане только стонут. Их бомбят, люди гибнут, а они только рассказывают, какие все плохие, а мы хорошие. Воевать надо учиться.
Израиль защищают, потому что мы ничего не делаем. Нас везде отстранили, и мы везде жалуемся. Надо жить по «Тарзану». В джунглях сильный имеет все. А мы не имеем ничего. Ни в МОК, нигде нет нашего представительства.
Я бы сейчас ввел войска в Молдову, как в Югославии было. Американцы сунулись, а там наши. А мы никто сегодня. Где, что интересного мы сделали? Убили одного нашего — значит, тысячу истребить. Вот тогда все будет нормально.
Израиль — страна-чудовище. Нетаньяху — ненормальный, но даже евреи встают против него.
Надо спрашивать Кремль, почему нас не защищают, а не Тихонова", — сказал бывший президент союза биатлонистов России.