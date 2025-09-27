Ричмонд
Мусаев на вопрос о столице Юга: «Мне плевать. Что вам дает этот статус, почему вы за него так держитесь? У вас комплекс? Для меня Краснодар — лучший город в мире»

— В Ростове с любовью и уважением относятся к краснодарским соседям, но недавно президент России подтвердил, что столицей Юга считается Ростов. Краснодарские болельщики с этим не согласны. Как вы думаете, что это — какой то комплекс? Почему так получается?

Источник: Спортс"

— Комплекс чего?

— Ну, не знаю, столица Юга…

— А что вам дает статус столицы Юга?

— Нам — ничего.

— Я родился в Краснодаре, и для меня это лучший город в мире. Я бывал в половине стран мира, но мой район, моя школа, центр города — самое лучшее для меня. Для моего сердца Краснодар — самый лучший город.

Мне плевать, кто столица Юга. Я не понимаю, почему вы за эту столицу Юга так держитесь. Что это вам дает? Лично вам что это дало? У вас комплекс какой-то?

Что вообще такое столица Юга? Для меня Краснодар — лучший город на Земле, и мне неважно, кто столица Юга, — сказал главный тренер «Краснодара» после матча с «Ростовом» в 10-м туре Мир РПЛ (0:0).