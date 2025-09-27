Мусаев на вопрос о столице Юга: «Мне плевать. Что вам дает этот статус, почему вы за него так держитесь? У вас комплекс? Для меня Краснодар — лучший город в мире»

— Комплекс чего?
— Ну, не знаю, столица Юга…
— А что вам дает статус столицы Юга?
— Нам — ничего.
— Я родился в Краснодаре, и для меня это лучший город в мире. Я бывал в половине стран мира, но мой район, моя школа, центр города — самое лучшее для меня. Для моего сердца Краснодар — самый лучший город.
Мне плевать, кто столица Юга. Я не понимаю, почему вы за эту столицу Юга так держитесь. Что это вам дает? Лично вам что это дало? У вас комплекс какой-то?
Что вообще такое столица Юга? Для меня Краснодар — лучший город на Земле, и мне неважно, кто столица Юга, — сказал главный тренер «Краснодара» после матча с «Ростовом» в 10-м туре Мир РПЛ (0:0).