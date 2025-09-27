«Интер» выиграл 3 матча подряд — впервые при Киву

«Интер» провел серию из трех побед подряд впервые с момента назначения Кристиана Киву на пост главного тренера.
30 сентября миланцы примут «Славию» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Сегодня миланская команда обыграла «Кальяри» со счетом 2:0 в 5-м туре Серии А. Ранее «нерадузрри» победили «Аякс» (2:0) и «Сассуоло» (2:1).
«Интер» провел серию из трех побед подряд впервые с момента назначения Кристиана Киву на пост главного тренера.
30 сентября миланцы примут «Славию» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.