«???» Кроос о словах Видаля, что тот многому его научил в футболе

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии оставил комментарий под постом с отрывком из интервью Видаля, в котором чилиец рассказал, как помогал Кроосу улучшить навыки с мячом во время их совместного выступления за «Байер».
«Тони Кроос многому у меня научился, мы играли вместе за “Байер”. У него была хорошая техника, но ему не хватало касания.
Тони пришел ко мне и Ренато Аугусто, мы объяснили ему, что такое футбол — многому его научили«, — приводит слова экс-полузащитника “Ювентуса” и “Баварии” Skiller.
«???», — прокомментировал публикацию Кроос.