«Титул мудака тура уходит… Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался — идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Титул мудака тура уходит… Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался — идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Источник: Спортс"

"Титул мудака тура уверенно уходит… к Дмитриююю Шнякинууу!

Убрал Батракова перед «Рубином». И поставил Глушенкова (как и всеее тысячи адекватных игроков в фэнтези). И еще Жедсона убрал. Хотел Бителло всунуть. Но не хватило бабок. В итоге в пятницу вдруг поверил в Бителло и Касинтуру. Убрал Глуша.

До вечера субботы выпендривался в нашем чате. Смотрите-смотрите, как я вынес всех. Какооой же умничка, ага. И тут Максим Глушенков делает 4+1. Это, сука, 26 очков. У всех он капитан, конечно.

Идиот же. А Глушенкова поздравляю с топовой игрой", — написал комментатор.

В 10-м туре полузащитник «Зенита» забил 4 мяча «Оренбургу» — это 1-й покер в его карьере. Еще в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе«» Глушенков получил бонус за фэнтези-ассист на Александра Соболева, набрав в сумме 26 очков.

Более, чем у 7% фэнтези-менеджеров Глушенков — капитан в туре, это принесло игрокам по 52 очка.

? Проверить свой результат в Фэнтези / Создать команду в Фэнтези РПЛ.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше