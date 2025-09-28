ФИФА планирует внести изменения в правила исполнения пенальти

Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) — только этот орган имеет полномочия изменять правила футбола. Если в рамках ежегодного заседания результат голосования за поправки регламентации исполнения пенальти окажется положительным, то нововведение пройдёт через этап практических испытаний, лишь после этого новые правила могут стать общепринятыми.