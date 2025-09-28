Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Испания
перерыв
Барселона
1
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
1.42
X
3.96
П2
9.27
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
34.00
П2
6.03
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.71
П2
3.80
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.97
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

ФИФА планирует внести изменения в правила исполнения пенальти

ФИФА намерена внести изменения в регламентацию исполнения пенальти, ожидается, что корректировки вступят в силу со следующего сезона. Об этом сообщает Bild.

Источник: Чемпионат.com

Согласно предполагаемым нововведениям если вратарь отразит попытку взятия ворот «с точки», то после этого будет назначаться удар от ворот, независимо от отскока мяча. На данный момент не сообщается, как будут трактоваться ситуации, при которых мяч попадает в штангу или перекладину.

Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) — только этот орган имеет полномочия изменять правила футбола. Если в рамках ежегодного заседания результат голосования за поправки регламентации исполнения пенальти окажется положительным, то нововведение пройдёт через этап практических испытаний, лишь после этого новые правила могут стать общепринятыми.