Жена Фёдора Смолова высказалась о драке футболиста в «Кофемании»

— Конечно же, было напряжение. Вот люди говорят: «Вы, наверное, никогда не ругаетесь, всегда счастливы», — и всякое такое. Но все же ругаются в отношениях, это же нормально. Тут важен момент, как вы справляетесь с этими ссорами, кризисами. Хоть это и банально звучит, надо разговаривать, чтобы вы друг друга услышали. Был такой трудный период в наших отношениях, но сейчас всё нормально.