Жена Фёдора Смолова высказалась о драке футболиста в «Кофемании»

— Я, к сожалению, не могу это комментировать никак.
— Твои личные эмоции, когда ты увидела, что в СМИ всплыла информация?
— Могу сказать, что я очень сильно переживала. Это было эмоционально очень сложное время. Из-за этого лето было такое напряжённое. Но я продолжаю поддерживать своего мужа и написала об этом в телеграм-канале. Хорошо, что сейчас это напряжение снижается.
— На ваших отношениях это никак не отразилось?
— Конечно же, было напряжение. Вот люди говорят: «Вы, наверное, никогда не ругаетесь, всегда счастливы», — и всякое такое. Но все же ругаются в отношениях, это же нормально. Тут важен момент, как вы справляетесь с этими ссорами, кризисами. Хоть это и банально звучит, надо разговаривать, чтобы вы друг друга услышали. Был такой трудный период в наших отношениях, но сейчас всё нормально.
— Почему именно с футболистами происходят такие интересные ситуации?
— Думаю, все ситуации, которые происходят с медийными людьми, естественно, предаются большой огласке. Это тёмная сторона медийности. Очень часто со всеми это происходит, — сказала Истомина в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.