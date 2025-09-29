Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Жена Фёдора Смолова высказалась о драке футболиста в «Кофемании»

Карина Истомина, жена чемпиона России в составе «Краснодара» Фёдора Смолова, рассказала о своей реакции на новость о драке мужа в московском кафе «Кофемания». Инцидент произошёл в мае текущего года. Осенью стало известно, что на футболиста заведено уголовное дело.

Источник: Чемпионат.com

— Я, к сожалению, не могу это комментировать никак.

— Твои личные эмоции, когда ты увидела, что в СМИ всплыла информация?

— Могу сказать, что я очень сильно переживала. Это было эмоционально очень сложное время. Из-за этого лето было такое напряжённое. Но я продолжаю поддерживать своего мужа и написала об этом в телеграм-канале. Хорошо, что сейчас это напряжение снижается.

— На ваших отношениях это никак не отразилось?

— Конечно же, было напряжение. Вот люди говорят: «Вы, наверное, никогда не ругаетесь, всегда счастливы», — и всякое такое. Но все же ругаются в отношениях, это же нормально. Тут важен момент, как вы справляетесь с этими ссорами, кризисами. Хоть это и банально звучит, надо разговаривать, чтобы вы друг друга услышали. Был такой трудный период в наших отношениях, но сейчас всё нормально.

— Почему именно с футболистами происходят такие интересные ситуации?

— Думаю, все ситуации, которые происходят с медийными людьми, естественно, предаются большой огласке. Это тёмная сторона медийности. Очень часто со всеми это происходит, — сказала Истомина в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.