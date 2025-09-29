Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Матч «Кайрата» и «Реала» привлечет более 4 тысяч туристов и 300 млн рублей. Все билеты на игру проданы

Команды сыграют завтра во 2-м туре общего этапа турнира. Встреча пройдет в Алматы в 19:45 по московскому времени.

Источник: Спортс"

«Ожидается, что матч “Кайрат” — “Реал Мадрид” привлечет свыше 4 тысяч туристов и 2−3 млрд тенге (около 305−459 млн рублей — Спортс» «)», — сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Казахстана Нуртас Карипбаев.