Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Атлетико
3
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.70
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.86
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Интер
2
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
3
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
28.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
1
:
Бавария
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.04
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Мбаппе о 5:0 с «Кайратом» и хет-трике: «Игрок вроде меня, имея пять моментов, должен забить все, поэтому меня купил “Реал”. Нельзя забывать, что было на выходных — это не должно повтор

Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ.

Источник: Спортс"

— Вам нужна была эта победа, чтобы забыть про субботу (2:5 от "Атлетико)?

"Нет, нет, нет. Это не стоит забывать, мы не можем забыть то, что произошло в эти выходные. Это другой турнир, но нужно продолжать думать о том, что произошло на прошлых выходных, и работать, чтобы это больше не повторилось.

— Больше половины голов «Реала» — ваши.

— Моя работа — помогать команде, и я думаю только о том, что могу сделать, чтобы команда выигрывала матчи и трофеи.

— Есть ли особая связь с Гюлером?

— Очень хорошая связь. Он очень талантливый и сильный футболист, и мы помогаем ему показывать лучшую версию себя. Мы очень рады, что он в нашей команде.

— Разочарованы из-за упущенных моментов?

— Игрок вроде меня, когда имеет пять моментов, хочет и должен забить все пять. Именно поэтому меня купил «Реал», я всегда хочу больше. Три гола — хорошо, но я мог забить больше.

— Ассист Куртуа?

— Не знаю, специально ли он это сделал, но это был хороший пас. Он сделал 80% гола, я — только 20%, — сказал форвард «Реала».