Мбаппе о 5:0 с «Кайратом» и хет-трике: «Игрок вроде меня, имея пять моментов, должен забить все, поэтому меня купил “Реал”. Нельзя забывать, что было на выходных — это не должно повтор

— Вам нужна была эта победа, чтобы забыть про субботу (2:5 от "Атлетико)?
"Нет, нет, нет. Это не стоит забывать, мы не можем забыть то, что произошло в эти выходные. Это другой турнир, но нужно продолжать думать о том, что произошло на прошлых выходных, и работать, чтобы это больше не повторилось.
— Больше половины голов «Реала» — ваши.
— Моя работа — помогать команде, и я думаю только о том, что могу сделать, чтобы команда выигрывала матчи и трофеи.
— Есть ли особая связь с Гюлером?
— Очень хорошая связь. Он очень талантливый и сильный футболист, и мы помогаем ему показывать лучшую версию себя. Мы очень рады, что он в нашей команде.
— Разочарованы из-за упущенных моментов?
— Игрок вроде меня, когда имеет пять моментов, хочет и должен забить все пять. Именно поэтому меня купил «Реал», я всегда хочу больше. Три гола — хорошо, но я мог забить больше.
— Ассист Куртуа?
— Не знаю, специально ли он это сделал, но это был хороший пас. Он сделал 80% гола, я — только 20%, — сказал форвард «Реала».