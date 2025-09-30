Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у “Динамо”, и&nbs

— Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара».
— Что пошло не так?
— Ничего, соперник тоже играет.
Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков.
— То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?
— Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 — нормальный результат. Опять же, составы и у нас, и у «Краснодара» были не самые основные. Нормально, — заявил главный тренер «Динамо».
«Динамо» проиграло «Краснодару» 7 матчей подряд и не забило в 6 из них. Два поражения — в Кубке по пенальти.