Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
24.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.50
П2
46.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.60
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
3
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
4
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
28.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
1
:
Бавария
5
Все коэффициенты
П1
55.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у “Динамо”, и&nbs

— Можно ли сказать, что «Динамо» упустило победу?

Источник: Спортс"

— Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара».

— Что пошло не так?

— Ничего, соперник тоже играет.

Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков.

— То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?

— Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 — нормальный результат. Опять же, составы и у нас, и у «Краснодара» были не самые основные. Нормально, — заявил главный тренер «Динамо».

«Динамо» проиграло «Краснодару» 7 матчей подряд и не забило в 6 из них. Два поражения — в Кубке по пенальти.