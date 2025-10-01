Тренер «Кайрата» о поражении от «Реала»: «Понравилось, что не пропустили 3 гола за 5 минут. Соперник высокого уровня, мы не играли на таких скоростях, контратаки — сумасшедши

"Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола (улыбается). Соперник высокого уровня.
Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка. Старались играть организованно.
Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр — и Арда Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.
Нам нужно было закрыть середину. Контратаки — вообще сумасшедшие! Александр Мартынович пытался догнать Килиана Мбаппе, а у Егора Сорокина не получилось.
Надо принять, что мы в разных весовых категориях«, — сказал главный тренер “Кайрата” Рафаэль Уразбахтин.