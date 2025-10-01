Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Тренер «Кайрата» о поражении от «Реала»: «Понравилось, что не пропустили 3 гола за 5 минут. Соперник высокого уровня, мы не играли на таких скоростях, контратаки — сумасшедши

«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола (улыбается). Соперник высокого уровня.

Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка. Старались играть организованно.

Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр — и Арда Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.

Нам нужно было закрыть середину. Контратаки — вообще сумасшедшие! Александр Мартынович пытался догнать Килиана Мбаппе, а у Егора Сорокина не получилось.

Надо принять, что мы в разных весовых категориях«, — сказал главный тренер “Кайрата” Рафаэль Уразбахтин.