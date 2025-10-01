Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
П1
6.60
X
4.60
П2
1.52
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
П1
2.12
X
3.41
П2
3.67
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
Максим Петров: «Есть уверенность, что ни на какой спад “Балтика” не идет. Постараемся сохранить результаты, как в первых 10 турах»

Команда тренера Андрея Талалаева находится на 6-й позиции в Мир РПЛ, имея в активе 17 баллов в 10 матчах.

Источник: Спортс"

— При всей вашей долгой беспроигрышной серии можно отметить, что формально после сентябрьской паузы на игры сборных «Балтика» три матча не может выиграть в чемпионате — две ничьи и одно поражение. О спаде говорить уместно?

— Нет, у нас просто после паузы были хорошие соперники. Взять тот же «Зенит», с которым мы сыграли дома вничью.

У них в принципе хорошая команда, а после паузы она еще и прибавила здорово. Не случайно ей удалось после матча с нами обыграть на выезде «Краснодар», теперь разгромили дома «Оренбург».

Тот «Зенит», который приезжал к нам, был в очень хорошем состоянии, а мы не просто ничьи добились — в целом сыграли на равных. Никаких супермоментов у наших ворот им создать не удалось.

Далее была нулевая ничья с «Ростовом» — очень бегущая команда, которая тоже как раз в сентябре начала прибавлять. В матче с ними у «Балтики» получилась не очень хорошая игра, но мы добились ничьи с сильным соперником.

И вот ЦСКА — очень сильная команда. Мы дали ей неплохой бой, хоть и проиграли. Поэтому есть уверенность, что ни на какой спад «Балтика» не идет.

— Можно ожидать, что дальше игра и результаты будут примерно такие же, как в первые 10 туров?

— Мы будем работать, чтобы все продолжилось так же, как было в первых 10 турах.

Ничего не буду загадывать, но мы постараемся сохранить эти результаты, — сказал полузащитник «Балтики» Максим Петров.