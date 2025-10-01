Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.60
П2
1.52
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.46
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.56
П2
2.62
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Юнион
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.75
П2
1.93
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.15
П2
4.80
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2

Маскерано про 3:5 от «Чикаго»: «Это поражение — полностью моя вина. “Интер Майами” готовился к одному характеру матча, а он пошел совсем по-другому»

«Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр» (3:5) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Источник: Спортс"

"Я несу ответственность за игровой план и за все, что произошло. Мы готовились к одному характеру матча, а он пошел совсем по-другому.

В перерыве мы внесли изменения, которые сработали на протяжении длительных периодов, но мы явно рисковали, когда соперник перехватывал мяч и шел в контратаки.

Но дело не в футболистах, а в нашем подходе. Мы хотели контролировать владение мячом. Это поражение — полностью моя вина«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.

«Интер Майами» проиграл впервые за 5 матчей в МЛС — 3:5 от «Чикаго». Месси не сделал результативных действий.