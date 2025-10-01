Маскерано про 3:5 от «Чикаго»: «Это поражение — полностью моя вина. “Интер Майами” готовился к одному характеру матча, а он пошел совсем по-другому»

"Я несу ответственность за игровой план и за все, что произошло. Мы готовились к одному характеру матча, а он пошел совсем по-другому.
В перерыве мы внесли изменения, которые сработали на протяжении длительных периодов, но мы явно рисковали, когда соперник перехватывал мяч и шел в контратаки.
Но дело не в футболистах, а в нашем подходе. Мы хотели контролировать владение мячом. Это поражение — полностью моя вина«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.
«Интер Майами» проиграл впервые за 5 матчей в МЛС — 3:5 от «Чикаго». Месси не сделал результативных действий.