Галактионов о матче с ЦСКА: «Хорошая, скоростная игра, динамичная. Было много моментов и у “Локомотива”, и у соперника. Ничья — закономерный итог, промахнувшихся с пенальти надо поддержать&ra

Всегда стоит цель побеждать. У нас в этом розыгрыше была первая серия пенальти. Приобрели опыт в этом компоненте. Все замены были запланированы, за исключением Рамиреса.
На мой взгляд, хорошая, скоростная игра, динамичная. Скорости были хорошие. Где‑то армейцы владели территориальным преимуществом, потом мы перестроились. Было много моментов и у нас, и у соперника. Поэтому в целом закономерный итог — ничья.
Хотели бы выиграть. Но ребят, которые промахнулись с пенальти, нужно поддержать. Знаете, все надо делать вовремя. Дай бог, чтобы мы свои моменты в чемпионате реализовали«, — сказал главный тренер “Локомотива” после поражения в серии пенальти.