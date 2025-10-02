Ханс-Дитер Флик: «Заслуженная победа “ПСЖ”. “Барселона” была лучше в 1-м тайме, во 2-м устала и позволяла создавать слишком много моментов»

Правда заключается в том, что «ПСЖ» — отличная команда, там играют очень молодые и быстрые футболисты. Парижане провели великолепный матч. Мы сыграли не лучшим образом, а против такого соперника это необходимо. Заслуженная победа «ПСЖ», — отметил главный тренер «Барселоны».