Правда заключается в том, что «ПСЖ» — отличная команда, там играют очень молодые и быстрые футболисты. Парижане провели великолепный матч. Мы сыграли не лучшим образом, а против такого соперника это необходимо. Заслуженная победа «ПСЖ», — отметил главный тренер «Барселоны».
Ханс-Дитер Флик: «Заслуженная победа “ПСЖ”. “Барселона” была лучше в 1-м тайме, во 2-м устала и позволяла создавать слишком много моментов»
"Мы играли намного лучше в первом тайме, чем во втором. Мы позволяли создавать слишком много моментов, поскольку устали.