«Ювентус» за расистские оскорбления в адрес Маккенни запретил троим болельщикам «Пармы» посещать свои матчи и мероприятия

«Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе “Альянц”, включая систему многофокусных камер, правоохранительные органы смогли сначала установить, а затем подтвердить личности трех болельщиков гостей, которые, как было объявлено в конце матча, допустили дискриминационные и расистские высказывания в адрес игрока “Ювентуса” Уэстона Маккенни во время его тренировки на поле после матча.