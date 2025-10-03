Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.33
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

«Ювентус» за расистские оскорбления в адрес Маккенни запретил троим болельщикам «Пармы» посещать свои матчи и мероприятия

Инцидент произошел на домашнем матче против «Пармы» (2:0) в первом туре Серии А.

Источник: Спортс"

После игры туринский клуб заявил, что полузащитник «подвергся дискриминационным расистским высказываниям со стороны некоторых болельщиков в гостевом секторе, когда он тренировался на поле со своими партнерами по команде».

«Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе “Альянц”, включая систему многофокусных камер, правоохранительные органы смогли сначала установить, а затем подтвердить личности трех болельщиков гостей, которые, как было объявлено в конце матча, допустили дискриминационные и расистские высказывания в адрес игрока “Ювентуса” Уэстона Маккенни во время его тренировки на поле после матча.

«Ювентус», решительно и безоговорочно осуждающий этот серьезный инцидент и любые проявления расизма, решил применить к виновным санкции в соответствии со своим «Кодексом поведения», который предусматривает запрет на посещение футбольных мероприятий, организуемых клубом.

Это не первый случай, когда клуб применяет положения «Кодекса поведения» к гостевым болельщикам. Подобные меры были приняты ранее после двух матчей Серии А на стадионе «Альянц Стэдиум»: против «Ромы» 30 декабря 2023 года и против «Торино» 9 ноября 2024 года", — говорится заявлении туринского клуба.