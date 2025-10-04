Штаб Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией перед матчем с «Порту». У Жозе был грипп еще перед игрой с «Челси»

На днях, перед игрой Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) в Лондоне, Моуринью признавался, что у него были повышенная температура и симптомы гриппа. Медицинский штаб «Бенфики» следит за ситуацией, но обеспокоенность состоянием футболистов сохраняется.
Основные симптомы у заболевших в преддверии воскресного матча чемпионата Португалии с «Порту» — головная боль и ломота в теле.