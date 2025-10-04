Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать — не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули — это делает наш футбол сильнее. Дзюба — гла

Касаемо разговора с Дзюбой после матча, Артем — истинный боец, гладиатор. Он приучен к тому, чтобы всегда стараться побеждать. В такой момент ему ничего говорить не нужно. Нужно проявить к нему доброту, тепло и поддержку.