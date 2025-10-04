Ричмонд
Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать — не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули — это делает наш футбол сильнее. Дзюба — гла

Команды сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— С такой концовкой довольны результатом?

— Нет, недоволен результатом. Мы должны были побеждать, причем не только из‑за пенальти, а в большей степени из‑за того, что мы создали принципиально больше опасных моментов.

То, что футболисты сегодня так взаимодействовали все вместе, я безумно благодарен им за это. Они провели хорошую работу.

Что касается судейства, хочу их отметить, что они не дрогнули в какой‑то определенный момент. Это делает наш футбол сильнее.

У вратаря Александра Васютина заболела нога, он вводил мяч рукой. В тренировочном процессе все было хорошо. Поэтому Виталий Гудиев разминался. Но Васютин проявил характер, волю и сыграл сегодня нормально. Хочу еще раз отметить футболистов, которые выходили на поле.

Касаемо разговора с Дзюбой после матча, Артем — истинный боец, гладиатор. Он приучен к тому, чтобы всегда стараться побеждать. В такой момент ему ничего говорить не нужно. Нужно проявить к нему доброту, тепло и поддержку.

Пенальти — такой момент, когда случается так, что ты можешь не забить. Хочу Дзюбу только поддержать и сказать огромное спасибо за то, что он делает для развития футбола в России, — сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Дзюба не забил пенальти на 94-й, всего один удар в створ. «Зенит» чуть не проиграл «Акрону».