Россия победила в турнире третьих Игр СНГ для футболистов не старше 15 лет

Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
1
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.05
П2
6.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.40
П2
5.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
2
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.85
П2
4.15
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.02
П2
7.25
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
2
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
12.00
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.11
П2
1.85
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.75
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.35
П2
5.25
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.90
П2
1.55
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.39
П2
3.19
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.85
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.10
X
6.16
П2
1.38
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.87
П2
6.37
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.65
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.67
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.43
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.14
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.81
П2
2.02
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Россия победила в турнире третьих Игр СНГ для футболистов не старше 15 лет

РФ победила Азербайджан в финале третьих Игр СНГ для игроков не старше 15 лет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сборная России среди спортсменов не старше 15 лет победила сверстников из Азербайджана в финале футбольного турнира третьих Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые проходят в Азербайджане.

Встреча в Габале завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России, в составе которой отличились Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).

Футбольный турнир в рамках Игр проходил с 27 сентября по 4 октября. В нем приняли участие юношеские команды России, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Киргизии и Узбекистана.

Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.