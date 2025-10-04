Россия победила в турнире третьих Игр СНГ для футболистов не старше 15 лет

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сборная России среди спортсменов не старше 15 лет победила сверстников из Азербайджана в финале футбольного турнира третьих Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые проходят в Азербайджане.
Встреча в Габале завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России, в составе которой отличились Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).
Футбольный турнир в рамках Игр проходил с 27 сентября по 4 октября. В нем приняли участие юношеские команды России, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Киргизии и Узбекистана.
Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.