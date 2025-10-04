Тедеев о незабитом пенальти Дзюбы «Зениту»: «Артем был выхолощен к концу матча. Перед игрой он сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.10
П2
15.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.22
П2
5.53
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.50
П2
6.60
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.05
П2
1.57
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
1
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.05
П2
6.90
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
5.75
П2
14.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.05
П2
7.79
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
2
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
12.00
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.11
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.37
П2
3.18
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.85
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.10
X
6.16
П2
1.38
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.87
П2
6.37
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.65
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.67
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.43
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.14
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.81
П2
2.02
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Тедеев о незабитом пенальти Дзюбы «Зениту»: «Артем был выхолощен к концу матча. Перед игрой он сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул

Встреча прошла в субботу в Самаре и закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не реализовал пенальти на 95‑й минуте матча.

Источник: Sports

"Перед игрой сегодня Артем сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул всю страну. В определенный момент он всколыхнул и мое сердце. Уверен, это и помогло футболистам.

Артем был выхолощен к концу матча, и поэтому так сложилось с точки зрения пенальти. Это определенный образ эмоций, который может повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности. Я благодарен футболистам, они создавали много моментов. Мы могли выжать из них больше, особенно в первом тайме.

Во втором тайме в силу обстоятельств некоторые футболисты только вышли из лазарета, очень сложно вносить корректировки. Все футболисты, которые вышли на замену, внесли огромнейший вклад. Всем абсолютное спасибо за то, что они есть. Мы ими гордимся. Матч удался, думаю, что Господь в следующий раз нас обязательно в такой ситуации вознаградит победой. В этом нет сомнений, — сказал тренер «Акрона».