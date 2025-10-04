Тедеев о незабитом пенальти Дзюбы «Зениту»: «Артем был выхолощен к концу матча. Перед игрой он сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул

Во втором тайме в силу обстоятельств некоторые футболисты только вышли из лазарета, очень сложно вносить корректировки. Все футболисты, которые вышли на замену, внесли огромнейший вклад. Всем абсолютное спасибо за то, что они есть. Мы ими гордимся. Матч удался, думаю, что Господь в следующий раз нас обязательно в такой ситуации вознаградит победой. В этом нет сомнений, — сказал тренер «Акрона».