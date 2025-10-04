Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
П1
5.00
X
1.55
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
3
:
Локомотив
4
П1
81.00
X
7.42
П2
1.25
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
П1
2.22
X
3.47
П2
3.43
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
П1
1.44
X
5.25
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
П1
3.75
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»

Ранее нападающий «Акрона» рассказал об отношении к игроку «Краснодара»: «Очень высоко его оцениваю как форварда, но он очень много жалуется, падает, симулирует. Это не нормально для такого здорового».

Источник: Спортс"

— Дзюба говорил, что вы много падаете, разговариваете с судьями. В курсе, кто такой Артем?

— Да. Но если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку. Все сегодня видели пенальти Дзюбы (в матче «Акрона» и «Зенита» — Спортс«“) и понимали, что произойдет дальше.

— Кривцов играет на вашей позиции. Как оцениваете его игру?

— Я всегда говорил, что у Никиты огромный потенциал и большие возможности. Он должен сам себя убедить в своих качествах.

Почему вы удивляетесь моему голу? Я уже четыре года так работаю, забиваю голы. После трех матчей без голов не стоит переживать. Рад за команду, что мы победили. Всегда нахожусь в полной готовности, ребята в курсе, что могу сделать что угодно на поле. Все голы у меня красивые, — сказал Кордоба после матча с «Ахматом» (2:0).