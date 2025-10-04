Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»

— Дзюба говорил, что вы много падаете, разговариваете с судьями. В курсе, кто такой Артем?
— Да. Но если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку. Все сегодня видели пенальти Дзюбы (в матче «Акрона» и «Зенита» — Спортс«“) и понимали, что произойдет дальше.
— Кривцов играет на вашей позиции. Как оцениваете его игру?
— Я всегда говорил, что у Никиты огромный потенциал и большие возможности. Он должен сам себя убедить в своих качествах.
Почему вы удивляетесь моему голу? Я уже четыре года так работаю, забиваю голы. После трех матчей без голов не стоит переживать. Рад за команду, что мы победили. Всегда нахожусь в полной готовности, ребята в курсе, что могу сделать что угодно на поле. Все голы у меня красивые, — сказал Кордоба после матча с «Ахматом» (2:0).