Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»

Почему вы удивляетесь моему голу? Я уже четыре года так работаю, забиваю голы. После трех матчей без голов не стоит переживать. Рад за команду, что мы победили. Всегда нахожусь в полной готовности, ребята в курсе, что могу сделать что угодно на поле. Все голы у меня красивые, — сказал Кордоба после матча с «Ахматом» (2:0).