«Ахмат» обратится в КДК РФС из-за слов Сперцяна Ндонгу: «Не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расисткой почве»

"Будем обращаться в КДК РФС, чтобы разобрались в этой ситуации. В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям. Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться, или самому об этом заявить.