«Ахмат» обратится в КДК РФС из-за слов Сперцяна Ндонгу: «Не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расисткой почве»

Грозненцы уступили «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2).

Источник: Спортс"

На 81-й минуте хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: “La concha tu madre”.

"Будем обращаться в КДК РФС, чтобы разобрались в этой ситуации. В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям. Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться, или самому об этом заявить.

Мы не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расисткой почве«, — сказал генеральный директор “Ахмата” Ахмед Айдамиров.

«Будь Сперцян мужчиной, он бы извинился за оскорбление Ндонга. Тот плакал. Если бы Усман мог выйти один на один с ним, показал бы, кто какого цвета». Гендиректор «Ахмата» о стычке.