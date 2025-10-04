Мусаев недоволен судейством с «Ахматом»: «Две карточки просто так показали. Пенальти в ворота “Краснодара” — там не было фола. До этого Оласе локтем попали в ухо»

Иногда я виноват, иногда я могу быть слишком эмоциональным. И в прошлом матче с «Ростовом» я мог эмоционально говорить, но я не перехожу на мат, на оскорбления. И если в начале чемпионата я говорил, что есть хороший контакт с резервными арбитрами, то сейчас нет такого контакта, которого хотелось бы, ни с ассистентами, ни с резервным. И получается, что две карточки просто так показали. Я понимаю, если бы это было за дело… Поэтому эмоций было много.