Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй “Динамо” и во 2-м так же, был бы иной результат»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.40
П2
18.70
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
3
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй “Динамо” и во 2-м так же, был бы иной результат»

Команда уступила «Локомотиву» 3:5 в 11-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— «Динамо» отдало свою игру? Пара центральных защитников — лучшая из имеющихся?

— Если говорить после этой игры, просто на табло смотря, возможно — да. Но если смотреть, как второй гол забивается, из‑за кого и из‑за чего, второй гол, третий… Какой из центральных защитников виноват и в каком голе? Эта пара центральных защитников не виновата в голах. Надо разбираться. Надо разбирать индивидуальные ошибки.

Если смотреть на табло и на игру, то это не отражает то, что происходило на поле. Особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее.

— Почему не удалось сохранить темп первого тайма?

— Много факторов влияет на темп и все остальное. Пауза в раздевалке, второй гол психологически повлиял. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат. С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный — 2:2.

Соперник тоже внес коррективы в перерыве, возможно, мы проанализируем это чуть позже на свежую голову.

— Насколько «Динамо» ваша команда в процентном соотношении?

— В процентном соотношении не знаю. Если брать таймами, то на 50%. Первый тайм — ОК, второй — не ОК, — сказал главный тренер «Динамо».