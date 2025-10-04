Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй “Динамо” и во 2-м так же, был бы иной результат»

— «Динамо» отдало свою игру? Пара центральных защитников — лучшая из имеющихся?
— Если говорить после этой игры, просто на табло смотря, возможно — да. Но если смотреть, как второй гол забивается, из‑за кого и из‑за чего, второй гол, третий… Какой из центральных защитников виноват и в каком голе? Эта пара центральных защитников не виновата в голах. Надо разбираться. Надо разбирать индивидуальные ошибки.
Если смотреть на табло и на игру, то это не отражает то, что происходило на поле. Особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее.
— Почему не удалось сохранить темп первого тайма?
— Много факторов влияет на темп и все остальное. Пауза в раздевалке, второй гол психологически повлиял. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат. С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный — 2:2.
Соперник тоже внес коррективы в перерыве, возможно, мы проанализируем это чуть позже на свежую голову.
— Насколько «Динамо» ваша команда в процентном соотношении?
— В процентном соотношении не знаю. Если брать таймами, то на 50%. Первый тайм — ОК, второй — не ОК, — сказал главный тренер «Динамо».