Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.18
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.55
П2
2.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Черчесов об ажиотаже из-за серии «Ахмата» без поражений: «Хорошо, что в Грозный не доходит этот интернет. Вы хотели, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали “Краснодару”? А чемпион

— Сложилось ощущение, что после первого пропущенного гола у вашей команды был небольшой шок, и после этого игра уже не строилась.

Источник: Спортс"

— Мы в штангу попали, когда в пустые ворота били, пенальти заработали — не забили. Вы хотите, чтобы «Ахмат» сюда приехал, взял мяч и больше не отдал «Краснодару»? А чемпион-то кто тогда? Вы хотите, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару» на его поле?

Вы когда-нибудь боксом занимались? Иногда пропускаешь, и немножко надо прийти в себя. То же самое иногда бывает в футболе. Кстати, это касается и «Краснодара», который чуть-чуть вздохнул.

Зато, видимо, соперник не понял, кто к ним приехал, судя по первым 15 минутам. И во втором тайме мы тоже хотели выиграть.

Ну, есть уровень, как говорится, игры, где мы в каких-то моментах действовали хорошо, а в каких-то моментах — не очень. Соперник чемпион — или вы забыли? Тем более один раз. Бывают и по двадцать раз чемпионы, тогда можно и забыть, да?

— У «Ахмата» была серия из 7 матчей без поражений в РПЛ, о вас говорили больше, чем о Семаке, Дзюбе и Соболеве. Хорошо, что закончилась эта серия? Не давила ли она на команду?

— Хорошо, что к нам в Грозный не доходит этот интернет. У нас задача не серии делать, а в конечном итоге быть на высоком месте. А серии для того и есть, чтобы когда-то заканчиваться, — сказал главный тренер «Ахмата» после поражения 0:2.