Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит — где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»

Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол? Никто же ничего не понимает. Все в неведении!