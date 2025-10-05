Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит — где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»

«Зенит» потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать — бывает… Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно.
Хотя если взять сам пенальти… Не знаю. Могу понять Семака, который пожимает плечами. Все уже запутались в формулировках, трактовках.
Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол? Никто же ничего не понимает. Все в неведении!
Ну пусть наши судьи издадут методичку, опубликуют ее. А то все время приходится гадать. Это не дело. Трактовки должны быть одинаковыми. РФС должен работать", — сказал журналист и комментатор Орлов.