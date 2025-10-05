Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит — где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»

Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Кальяри
0
П1
2.10
X
3.25
П2
4.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
1
:
Арсенал
0
П1
1.53
X
3.85
П2
7.82
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Ростов
0
П1
5.58
X
1.90
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
П1
2.14
X
3.36
П2
3.63
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
П1
2.38
X
3.06
П2
3.52
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
П1
1.69
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
П1
3.15
X
3.23
П2
2.49
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
П1
1.64
X
4.09
П2
5.75
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
П1
2.61
X
3.26
П2
2.94
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
П1
1.52
X
4.71
П2
6.20
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
П1
3.74
X
3.69
П2
2.03
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
П1
1.97
X
3.63
П2
4.04
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
П1
2.04
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
П1
2.95
X
3.15
П2
2.75
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
П1
1.40
X
5.64
П2
7.41
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
П1
5.80
X
4.94
П2
1.54
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
П1
3.40
X
3.05
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
П1
3.00
X
3.54
П2
2.42
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
П1
1.87
X
4.07
П2
4.02
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
П1
1.78
X
3.80
П2
4.91
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
П1
5.34
X
4.62
П2
1.60
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
П1
3.05
X
3.70
П2
2.24
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
П1
1.50
X
4.10
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
П1
1.84
X
3.40
П2
5.06
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
П1
2.66
X
3.47
П2
2.73
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
П1
2.18
X
3.46
П2
3.55
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
П1
2.60
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Милан
П1
2.75
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
ПСЖ
П1
4.20
X
3.97
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Атлетико
П1
4.80
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
1
Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит — где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»

Бывший форвард петербуржцев, играющий за «Акрон», не реализовал свою попытку в добавленное ко второму тайму время в игре 11-го тура Мир РПЛ (1:1).

Источник: Спортс"

«Зенит» потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать — бывает… Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно.

Хотя если взять сам пенальти… Не знаю. Могу понять Семака, который пожимает плечами. Все уже запутались в формулировках, трактовках.

Мяч сначала попал Дугласу в лицо, а уже потом отлетел в руку, опустился на руку. И разве это 11-метровый? Не уверен. Во всяком случае пусть Мажич со своими помощниками наконец-то разъяснит общественности такие вещи. Где рука, где не рука, где фол? Никто же ничего не понимает. Все в неведении!

Ну пусть наши судьи издадут методичку, опубликуют ее. А то все время приходится гадать. Это не дело. Трактовки должны быть одинаковыми. РФС должен работать", — сказал журналист и комментатор Орлов.