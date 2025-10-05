Орлов про «Зенит»: «Соболев играет из-за лимита, но Лусиано мастеровитее. Почему не использовать Алипа в защите и аргентинца в нападении? Что ж, Семак так видит»

Соболев находился на поле 60 минут. И каков его КПД? Александр после матча с «Оренбургом» написал, что забил первым же касанием? Ну молодец. Правда, скорее добил, а не забил. И мастерства, как я заметил выше, у него меньше, чем и у Лусиано, и у Кассьерры. Вот в чем вся штука. А если бы аргентинец чаще выходил на поле, играл бы больше, глядишь, питерцы заняли бы не второе место, а первое?