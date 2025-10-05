Гвардиола о том, что он одержал 250 побед в АПЛ быстрее всех тренеров: «Приглашу всех, кого я опередил, на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании»

Победа над «Брентфордом» (1:0) стала 250-й для испанского специалиста во главе «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. Гвардиола достиг этой отметки быстрее любого другого тренера в истории турнира — за 349 игр.
Пеп превзошел результат Алекса Фергюсона — возглавлявшему «Манчестер Юнайтед» шотландцу понадобилось 404 матча.
"Я приглашу их всех [тренеров, которых я опередил] на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании.
Я работаю 10 сезонов, 250 побед — это много. Я не знал [что побил рекорд], но это приятно«, — сказал главный тренер “горожан”.