«Я здесь главный осел». Марцел Личка — о 5-м подряд поражении в чемпионате Турции

Главный тренер «Карагюмрюка» Марцел Личка, который в прошлом сезоне возглавлял московское «Динамо», дал гневный комментарий после очередного поражения в турецкой лиге.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Команда турецкого специалиста в воскресенье (5 октября) уступила «Газиантепу» со счетом 0:2, потерпев тем самым 5-е поражение в чемпионате подряд.

«Мы, как ослы, повторяем одни и те же ошибки. Я здесь главный осел. Вся ответственность лежит на мне. Сейчас мы худшая команда в лиге. Моя карьера зависит от игры команды, а сейчас дела идут совсем плохо. Мы — худшая команда в лиге. Я — худший тренер в лиге. Сейчас я не могу сказать о себе ничего хорошего.

Все здесь зависит от результатов. Если результаты хорошие, я хороший человек. Если результаты плохие, никто даже не посмотрит на меня. Поэтому нам нужно работать. Мне нужно больше времени уделять просмотрам игр. Как всегда, мне нужно посвятить свою жизнь обучению игроков тому, что им нужно знать. Я должен это делать. Это моя работа. Я просто собираюсь помочь ребятам», — цитирует Личку Hurriyet.