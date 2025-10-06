«Черноморец» разгромил «Торпедо», пропустив первым — 4:1. Московский клуб на 17-м месте в Первой лиге

После 13 туров Первой лиги «Торпедо» идет 17-м в таблице, «Черноморец», который возглавляет Вадим Евсеев, — 12-м. В следующем матче, 11 октября, москвичи сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», клуб из Новороссийска на следующий день встретится на выезде с «Ротором».