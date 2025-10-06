Личка после 0:2 с «Газиантепом»: «Фатих Карагюмрюк» — худшая команда лиги, я — худший тренер. Как ослы повторяем те же ошибки, и главный осел здесь — я"

Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас эти результаты совсем плохие. Мы — худшая команда лиги. И я — худший тренер лиги. Не могу сказать о себе ничего позитивного. Здесь все зависит от результатов. Если результаты хорошие — ты хороший человек. Если плохие — никто даже не посмотрит тебе в лицо. Поэтому нам нужно работать. Я должен тратить больше времени на видеоанализ. Как всегда, я должен отдать этому всю жизнь.