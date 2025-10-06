Личка после 0:2 с «Газиантепом»: «Фатих Карагюмрюк» — худшая команда лиги, я — худший тренер. Как ослы повторяем те же ошибки, и главный осел здесь — я"

"Наша проблема — это отсутствие голов. Мы это признаем, но то, что мы пропускаем — это детские мячи. Сегодня снова пропустили такие же детские голы.
В перерыве разбирали моменты из первого тайма — и в итоге пропустили точно из тех же ситуаций, которые я показывал. Оба гола были абсолютно одинаковыми. На уровне Суперлиги такие ошибки недопустимы. А мы их снова и снова повторяем.
Мы разговариваем, проводим анализ, я стараюсь помочь игрокам — но они не понимают. Что я еще могу сделать? После матча с «Самсунспором» мы уже две недели работаем над обороной. Постоянно тренируем подобные моменты. Я трачу на это жизнь, свое время. Честно говоря, мы повторяем эти ошибки, как ослы. И я здесь — самый главный осел. Вся ответственность на мне.
Мы провели восемь матчей, одержали одну победу и не выглядим как команда уровня Суперлиги. Чтобы выбраться из этого положения, нужно работать. Если человек действительно хочет трудиться, он может все исправить. Но, глядя на два сегодняшних пропущенных мяча, я не верю, что мы прогрессируем.
Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас эти результаты совсем плохие. Мы — худшая команда лиги. И я — худший тренер лиги. Не могу сказать о себе ничего позитивного. Здесь все зависит от результатов. Если результаты хорошие — ты хороший человек. Если плохие — никто даже не посмотрит тебе в лицо. Поэтому нам нужно работать. Я должен тратить больше времени на видеоанализ. Как всегда, я должен отдать этому всю жизнь.
До сих пор я вынужден обучать игроков вещам, которые они уже должны знать. Но это моя работа — обучать их. Я просто буду помогать ребятам", — сказал Личка.