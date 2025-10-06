Ричмонд
«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе проиграла «Лос-Анджелесу» в MLS

«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе проиграла «Лос-Анджелесу» в матче MLS.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла в гостях «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 86-й минуте мяч забил Дени Буанга. Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» и был заменен на 72-й минуте.

«Атланта» с 27 очками располагается на предпоследней, 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес», набрав 56 очков, занимает четвертую позицию на Западе.

В следующем матче «Атланта» 12 октября сыграет в гостях с «Интер Майами». А «Лос-Анджелес» тремя днями ранее примет «Торонто».