«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе проиграла «Лос-Анджелесу» в MLS

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла в гостях «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 86-й минуте мяч забил Дени Буанга. Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» и был заменен на 72-й минуте.
«Атланта» с 27 очками располагается на предпоследней, 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес», набрав 56 очков, занимает четвертую позицию на Западе.
В следующем матче «Атланта» 12 октября сыграет в гостях с «Интер Майами». А «Лос-Анджелес» тремя днями ранее примет «Торонто».