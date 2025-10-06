«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе проиграла «Лос-Анджелесу» в MLS

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 86-й минуте мяч забил Дени Буанга. Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» и был заменен на 72-й минуте.