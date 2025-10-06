Ричмонд
Быстров об игре Соболева: «Мне противно смотреть, не нравится, когда человек ходит пешком. Я бы на Шилова лучше смотрел»

28-летний российский форвард «Зенита» провел 59 минут на поле в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Александр забил 3 гола в 10 матчах чемпионата России-2025/26. Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не реализовал пенальти на 95-й минуте.

Источник: Спортс"

— Как долго Дзюба еще будет играть? Как много бензина в его кошельке? — спросил журналист Сергей Егоров.

— Вопрос к тренеру, понимаешь, как долго готов тренер терпеть вот такого нападающего. Семак же терпит Соболева, а он еще хуже чем, Дзюба, ##### (блин), понимаешь, вот в чем парадокс-то.

— В каком плане? В человеческом, игровом? — спросил комментатор Дмитрий Шнякин.

— В движении, побороться за мяч, блин.

— Вов, а паспорт? надо же в лимит попадать, — сказал комментатор Михаил Моссаковский.

— Да я на Шилова лучше буду смотреть, без паспорта, с паспортом, как хочешь, чем вот на такого Соболева.

Для меня как не разбирающегося в футболе, смотреть на Соболева каждый раз… Ну мне противно, мне не нравится, не нравится, когда человек ходит пешком. Да, как его начали критиковать, он стал цепляться, стараться, но этого мало. Нападающий должен забивать, — сказал бывший полузащитник «Зенита» Быстров.

Быстров о Соболеве: «Если он машина, то “Запорожец”. В Краснодаре играл с пробуксовкой, на велосипеде можно обогнать. С “Оренбургом” бегал как Буратино».