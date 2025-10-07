Главу «Бенфики» Руя Кошту за перевод 76 021 евро от «Локо» за Конти могут привлечь к ответственности в связи с нарушением санкционного законодательства (CNN Portugal)

Аргентинец перешел в «Локомотив» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за железнодорожников всего 5 матчей, летом отправился в аренду в «Колон» и потом был выкуплен. Сейчас он играет за клуб «Химнасия Ла-Плата» на правах аренды из «Расинга».