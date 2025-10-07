Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Главу «Бенфики» Руя Кошту за перевод 76 021 евро от «Локо» за Конти могут привлечь к ответственности в связи с нарушением санкционного законодательства (CNN Portugal)

Как сообщает CNN Portugal, 53-летний президент «орлов» должен быть допрошен в связи с переводом 76 000 евро на счет клуба от «Локомотива». Это долг российской команды за защитника Хермана Конти.

Источник: Спортс"

Аргентинец перешел в «Локомотив» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за железнодорожников всего 5 матчей, летом отправился в аренду в «Колон» и потом был выкуплен. Сейчас он играет за клуб «Химнасия Ла-Плата» на правах аренды из «Расинга».

Руй Кошта стал ответчиком в суде по делу о нарушении европейского законодательства о санкциях, применяемых к различным организациям и лицам, поддерживающим интересы России. Дело касается предполагаемых нарушений ограничительных мер, утвержденных Организацией Объединенных Наций (ООН) и/или Европейским союзом (ЕС). Его допрос был назначен еще на июль, но португалец ходатайствовал о переносе слушания.

15 июля Кошта вместе с двумя адвокатами прибыл в Центральный департамент расследований (DCIAP) в Лиссабоне. Ему предъявили обвинения вместе с бывшим исполнительным директором и вице-президентом «Бенфики» Луишем Мендешем. В DCIAP Кошта заявил, что в тот день у него было запланировано пленарное заседание с руководящими органами «Бенфики». Он попросил перенести допрос и предоставил необходимые документы.

Португальская прокуратура заявила об отмывании денег, несмотря на то, что средства напрямую перечислялись со счета российского клуба на счет «Бенфики» в Banco Comercial Português (BCP) без какого-либо посредника или сокрытия.

Запрещенная транзакция на сумму 76 021 евро была обнаружена банком, и прокуратура распорядилась приостановить операцию. По распоряжению DCIAP деньги были возвращены «Локомотиву» — на счет в «Райффайзенбанк» в России.

Источник, близкий к «Бенфике» сообщил, что рассматриваемый платеж относится к первой части долга «Локомотива» за трансфер Конти в 2023 году. 30 января 2023 года, когда санкции против российских граждан и компаний уже действовали, Херман был продан в «Локомотив» за 300 000 евро.

Прокуратура заявлвяет, что московский клуб связан с компанией «Транстелеком» и банком ВТБ, которому принадлежит инвестиционная компания Marathon Group, контролируемая Александром Винокуровым, имя которого также фигурирует в международном санкционном списке.

Дело расследуется DCIAP с прошлого года, и, по словам стороны защиты «Бенфики» и Кошта, прокуратура намерена ходатайствовать о временном приостановлении производства после уплаты штрафа. Согласно действующему португальскому законодательству, нарушение международных ограничительных мер карается лишением свободы на срок от одного до пяти лет. Однако в случае халатноправонарушения по неосторожности закон предусматривает выплату штрафа.