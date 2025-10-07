Ричмонд
Харри Кейн: «Желание вернуться в АПЛ немного угасло после двух лет в “Баварии”. Я мог бы продлить контракт, мне нравится тренер, рад видеть, чего мы можем достичь»

Договор англичанина и немецкого клуба рассчитан до июня 2027 года. В «Баварию» футболист перешел из «Тоттенхэма».

Источник: Спортс"

«Я определенно мог бы продлить контракт с “Баварией”. Я еще не разговаривал об этом с клубом, но если такая возможность появится, то буду готов к честному разговору.

Все зависит от того, как пройдет следующий год, чего мы добьемся вместе. Сейчас мы находимся в фантастическом моменте, и я не думаю ни о чем другом.

Если говорить о возможном возвращении в АПЛ, то я не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я только уезжал в «Баварию», то точно бы сказал, что вернусь. Теперь, когда я провел мюнхенском клубе пару лет, я бы, наверное, сказал, что желание [вернуться в АПЛ] немного угасло. Но я бы не сказал, что никогда не вернусь.

Я полностью сосредоточен на «Баварии». Если будет разговор о продлении контракта — посмотрим. Но у меня впереди еще этот сезон и следующий. Это не заключительный год моей карьеры, паники нет.

Я спокоен, мне нравится главный тренер «Баварии» (Венсан Компани — Спортс«“). Пока мы становимся лучше, и я становлюсь лучше, и я рад видеть, чего мы можем достичь”, — сказал Харри Кейн.