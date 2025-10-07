Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант — ранее подарили машину. Министр науки отметил «исторический результат, показанный юным вратарем»

«Глава государства придает особое значение развитию массового спорта. Президент в своем выступлении подчеркнул: “Благополучие детей, их здоровье и качественное образование — это вопрос, напрямую связанный с будущим страны”. В этом направлении мы поддерживаем молодежь, создаем условия для раскрытия их потенциала и укрепления авторитета нашей страны на международной арене.