У «Черноморца» финансовые проблемы. Если клуб не решит их до конца года, возможна потеря профессионального статуса («Чемпионат»)

«Летом 2025 года основатель и председатель совета директоров группы компаний “Дело” Сергей Шишкарёв официально вышел из управления “Черноморцем”, но обещанные на 2025 год клубу 200 миллионов рублей выделил.
Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 миллионов. Однако на данный момент денег на клубных счетах почти не осталось — при том, что летом клуб продавал игроков из прошлого состава, занявшего третье место в первенстве. Стежко ушел за приличные для Первой лиги деньги в «Краснодар».
По информации из клуба, значительные суммы были направлены на покрытие долгов — зарплаты, компенсации и так далее. Если в ближайшее время «Черноморец» не найдет дополнительных источников финансирования, может до конца года столкнуться с большими проблемами, вплоть до потери профессионального статуса«, — сообщил “Чемпионату” источник.
Пресс-служба ФНЛ между тем не располагает информацией о наличии финансовых проблем у «Черноморца».
«ФНЛ поддерживает постоянное рабочее взаимодействие со всеми клубами, выступающими под эгидой лиги, включая “Черноморец”. Сегодня состоялась плановая встреча с генеральным директором клуба Константином Гордиюком. В ходе разговора обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также планы “Черноморца” на сезон лиги PARI-2025/26.
Каких-либо проблем с финансированием, ставящих под угрозу профессиональный статус клуба, на встрече не озвучивалось", — заявили в пресс-службе ФНЛ.
После 13 туров «Черноморец» под руководством тренера Вадима Евсеева занимает в Первой лиге 12-е место.