У «Черноморца» финансовые проблемы. Если клуб не решит их до конца года, возможна потеря профессионального статуса («Чемпионат»)

Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 миллионов. Однако на данный момент денег на клубных счетах почти не осталось — при том, что летом клуб продавал игроков из прошлого состава, занявшего третье место в первенстве. Стежко ушел за приличные для Первой лиги деньги в «Краснодар».