Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.86

Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)

Такая идея была предложена главе ведомства Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Источник: Спортс"

По данным источника, во время встречи с руководством Ассоциации спортивных комментаторов министру спорта предложили допускать в составы команд на Кубок страны только тех игроков, которые могут выступать за сборную России. Дегтярев отметил, что это интересное предложение и оно будет проработано.

У Минспорта запланирован еще ряд подобных мероприятий, в том числе с участием футбольных ветеранов и тренеров. В ведомстве считают, что большинство россиян на его стороне — об этом свидетельствует собственная закрытая социология.

Ранее Дегтярев заявлял о планах введения в Мир РПЛ с сезона-2028/29 схемы «10 легионеров в заявке, 5 на поле».