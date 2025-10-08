Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)

По данным источника, во время встречи с руководством Ассоциации спортивных комментаторов министру спорта предложили допускать в составы команд на Кубок страны только тех игроков, которые могут выступать за сборную России. Дегтярев отметил, что это интересное предложение и оно будет проработано.