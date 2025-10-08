Роналду стал первым футболистом-миллиардером с состоянием в 1,4 млрд долларов (Bloomberg)

Состояние Роналду достигло 1,4 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, который впервые оценивает его доход. Таким образом, португалец стал первым футболистом, достигшим такого статуса.
Португалец заработал более 550 млн долларов в период с 2002 по 2023 год. Он также подписал десятилетний контракт с Nike на сумму почти 18 млн долларов в год и сотрудничал с такими брендами, как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на 175 млн долларов. Его переход в «Аль-Наср» в 2023 году принес ему около 200 млн долларов в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, а также дополнительных льгот, включая подписной бонус в размере 30 миллионов долларов.
Согласно индексу благосостояния Bloomberg, Лионель Месси за свою карьеру заработал более 600 млн долларов до вычета налогов, включая 20 млн долларов гарантированной годовой зарплаты с 2023 года. Гарантированная зарплата аргентница за последние два сезона составляет всего около одной десятой от дохода Роналду за тот же период.