Роналду стал первым футболистом-миллиардером с состоянием в 1,4 млрд долларов (Bloomberg)

Подписав в июне новый контракт с «Аль-Наср», сумма которого превышает 400 млн долларов, нападающий вошел в число самых богатых спортсменов, сообщает Bloomberg.

Источник: Спортс"

Состояние Роналду достигло 1,4 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, который впервые оценивает его доход. Таким образом, португалец стал первым футболистом, достигшим такого статуса.

Португалец заработал более 550 млн долларов в период с 2002 по 2023 год. Он также подписал десятилетний контракт с Nike на сумму почти 18 млн долларов в год и сотрудничал с такими брендами, как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на 175 млн долларов. Его переход в «Аль-Наср» в 2023 году принес ему около 200 млн долларов в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, а также дополнительных льгот, включая подписной бонус в размере 30 миллионов долларов.

Согласно индексу благосостояния Bloomberg, Лионель Месси за свою карьеру заработал более 600 млн долларов до вычета налогов, включая 20 млн долларов гарантированной годовой зарплаты с 2023 года. Гарантированная зарплата аргентница за последние два сезона составляет всего около одной десятой от дохода Роналду за тот же период.