Роналду стал первым футболистом-миллиардером с состоянием в 1,4 млрд долларов (Bloomberg)

Португалец заработал более 550 млн долларов в период с 2002 по 2023 год. Он также подписал десятилетний контракт с Nike на сумму почти 18 млн долларов в год и сотрудничал с такими брендами, как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на 175 млн долларов. Его переход в «Аль-Наср» в 2023 году принес ему около 200 млн долларов в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, а также дополнительных льгот, включая подписной бонус в размере 30 миллионов долларов.