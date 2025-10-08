Ричмонд
Криштиану Роналду: «Моя семья говорит: “Тебе пора остановиться. Почему ты хочешь забить 1000 голов?” Но у меня все еще получается хорошо, я помогаю клубу и сборной, так почему бы не продолжить?»

Во вторник 40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые он уже провел в сборной Португалии.

«Люди, особенно моя семья, говорят: “Тебе пора остановиться. Ты всего добился. Почему ты хочешь забить тысячу голов?” Но я так не думаю. Я думаю, что у меня все еще получается хорошо, я помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить?

Я уверен, что когда закончу карьеру, то уйду с чувством удовлетворения, потому что сделал все, что мог. Я знаю, что мне осталось играть не так уж много лет, но я стараюсь насладиться ими в полной мере", — сказал Роналду.

Роналду о призе за заслуги в сборной: «Это не награда в честь окончания карьеры, а признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций. Соревнование с молодыми вдохновляет меня».