Безлимит на компромисс. Колонка Казакова на одну из самых актуальных тем нашего футбола

Тема лимита на легионеров, на время уснувшая, снова заполнила информационную среду.
Сначала Валерия Карпина попросили в Новогорске ответить на заявление министра спорта Михаила Дегтярева — о том, что в следующий раз он назначение тренера сборной может и не согласовать. Ну и все услышали то, что ожидали услышать: «Если чтобы согласовать главного тренера сборной, тому нужно быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то еще… Ну, значит, не согласует тренера. Пусть не согласовывает».
Затем гласности предали предложение одного из представителей СМИ, прозвучавшее неделю назад на встрече представителей Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК): чтобы в Кубке страны иностранцы на поле вообще не выходили — ни один.
Ход на ход, идея на идею — пусть порой нет и намека на какой-либо заранее подготовленный сценарий, но все эти новости, предложения, затеи неминуемо подводят нас к предстоящему в начале ноября в Самаре форуму «Россия — спортивная держава». Где в вопросе лимита на легионеров возможно все что угодно — запрет, тишина, компромисс.
Новые реплики спикеров от клубов в СМИ говорят пока только о двух моментах.
Первый: никто не знает, состоится ли встреча представителей РПЛ с Минспорта до форума, в рамках которого пройдет и Госсовет по спорту.
Второй: все волнуются и говорят о базисных для клубов вещах. Будь то сохранение конкурентной среды, защита от финансовых потерь и необходимость сохранять возможность возвращения в еврокубки после большой паузы максимально готовыми.
На той самой встрече с представителями РАСК Дегтярев озвучил позицию, дающую надежду тем, кто ищет компромисс между желаниями клубов и директивой Минспорта. Приказ о новом лимите был готов еще до начала сезона, но в итоге процесс пошел по переговорному руслу — чтобы и футбольная среда, в свою очередь, могла выдвинуть и аргументировать свои пожелания.
Какие? Полной конкретики нет: в публичную плоскость спикеры выходят, но все равно непросто понять, что именно готовится к той базовой встрече.
Интересную фразу произнес гендиректор ЦСКА Роман Бабаев (и тут надо понимать, что армейский клуб наряду с «Динамо» и «Зенитом» в последнее время выступает в качестве основного игрока лиги по стратегическим вопросам — будь то маркетинг, коммерция и так далее): «Должен быть комплекс мер, в том числе экономических, направленных на защиту интересов российских футболистов, а не только количественное ограничение».
Возможно, речь идет о выплатах клубам за подготовку молодых игроков. Условно, чем их больше, чем чаще они выходят на поле, тем существеннее платеж из некоего фонда. Ожидания РПЛ от новых коммерческих контрактов сейчас оптимистичные, даже предложение, которое сделал «Матч ТВ» как основной вещатель, будет, говорят, ненамного, но больше действующего. Так что какая-то сумма может пойти на это.
Компромиссом в полной мере подобную идею не назовешь, но, если все действительно так, она выглядит актуальной в дискуссии, которая идет.
Опять же, на той самой встрече с РАСК был вопрос о детализации темы лимита. Ранее от министра звучал отсыл к КХЛ, но там, например, с этого сезона хоккеисты с российскими паспортами, но заигранные за другие сборные, легионерами не считаются. Как будет с этим в футболе? Есть Дуглас Сантос, есть Рамирес, оформляет гражданство Касинтура — кем станут считаться они?
И как быть с позицией Станислава Черчесова и других тренеров — лимит должен касаться общего числа иностранцев в заявке, а не присутствия их в моменте на поле. Поскольку штаб в матчевом стрессе не застрахован от путаницы при заменах или может просто не иметь возможности оставить на поле нужного футболиста, чтобы выпустить другого.
Позиция Дегтярева была понятна — все предложения должны выдвинуть клубы, лига и федерация, поскольку загруженность у министра по другим вопросам и темам пиковая. Безусловно, футбольный мир сейчас готовится. Интересно, успеют ли достичь понимания до форума в Самаре? Потом может быть поздно.
Опять же — то самое предложение коллеги о запрете легионеров в Кубке и реакция Минспорта на него показывают, что для обсуждения открыты любые темы в рамках вопроса об иностранцах.
Например, что такое статус легионера? С сезона-2020/21 от него избавлены игроки из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз): Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана. Вряд ли РПЛ, введя эту норму, подняла уровень футбола. ЕАЭС, безусловно, важная структура, но в последние несколько лет мы чаще говорим и слышим о БРИКС. Предложение, чтобы футболисты из входящих туда государств тоже не считались легионерами, пока не звучало — но есть ли именно для нашего футбола разница между БРИКС и ЕАЭС? Не факт, что такую идею вообще стоит рассматривать применительно к РПЛ, но с точки зрения оригинальности подхода она вряд ли уступает идее проводить Кубок вообще без иностранцев.
До самарского форума и Госсовета остается менее месяца. Лимит представляется одной из основных тем, по которым пока нет понимания.
Очередная веха в нашем футболе.
