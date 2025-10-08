Безлимит на компромисс. Колонка Казакова на одну из самых актуальных тем нашего футбола

Например, что такое статус легионера? С сезона-2020/21 от него избавлены игроки из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз): Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана. Вряд ли РПЛ, введя эту норму, подняла уровень футбола. ЕАЭС, безусловно, важная структура, но в последние несколько лет мы чаще говорим и слышим о БРИКС. Предложение, чтобы футболисты из входящих туда государств тоже не считались легионерами, пока не звучало — но есть ли именно для нашего футбола разница между БРИКС и ЕАЭС? Не факт, что такую идею вообще стоит рассматривать применительно к РПЛ, но с точки зрения оригинальности подхода она вряд ли уступает идее проводить Кубок вообще без иностранцев.