Дзюба — игрокам «Акрона» перед «Зенитом»: «Где наша отвага, где наша честь? Все против нас, но с сегодняшнего дня мы не сдаемся. Можем проиграть, но не должны отступить от св

Что стало немножко с нами, ребята? Как мы вот потеряли вот этот момент дружбы, вот этот какой-то момент единства? Почему мы стали сомневаться друг в друге? Почему мы стали разрознены? Почему мы перестали верить вообще? Почему мы стали уходить в какие-то кучки или еще что-то? Отчего это? Оттого, что мы проиграли несколько матчей — и что-то пошло не так? Мы хотим сразу свернуть с какого-то пути? Где наш характер? Где наш командный дух? Где наше вот это вот все, которое было у нас? А, ребята?