Ташуев: «У меня с Гвардиолой одни и те же идеи»

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что у него такой же взгляд на футбол, как у Хосепа Гвардиолы.

"14 октября под эгидой РФС пройдет тренерская конференция, которую инициировал Михаил Данилович Гершкович, там будут выступать бывшие тренеры и действующие — планируем читать доклады, как в СССР. Для нас важно встречаться и обсуждать идеи.

У меня есть большой доклад Гвардиолы, читаешь его и думаешь: «А почему это он говорит? Я же то же самое делаю». Мы с ним идем параллельно — он на своем уровне, а я на своем. Идеи у нас с ним одни и те же.

«Барселона» Гвардиолы отличалась агрессивным прессингом: четыре зоны вертикальны, инсайды сужаются, игроки расположены близко друг к другу. Второй момент — система отскоков: я игрокам говорил, что при атаке нужно отскакивать в зоны, как в баскетболе. Читаю доклад Гвардиолы, и он то же самое пишет — елки-палки, ну вот откуда? (cмеется.).

Мы не только одинаково на футбол смотрим, у нас даже тройная аналогия. Или он у нас подсмотрел, или мы у него«, — приводит “РБ Спорт” слова Ташуева, последним местом работы которого был “Ахмат”.