У «Челси» самый дорогой состав в мире — 1,8 млрд евро. «Реал» — 2-й, «Арсенал» — 4-й, «Барселона» — 7-я, «МЮ» — 12-й, «Зенит

В двадцатку лучших по стоимости состава попали:
1. «Челси» — 1,807 млрд евро.
2. «Реал» — 1,684 млрд евро.
3. «Манчестер Сити» — 1,485 млн евро.
4. «Арсенал» — 1,474 млн евро.
5. «ПСЖ» — 1,440 млн евро.
6. «Ливерпуль» — 1,403 млн евро.
7. «Барселона» — 1,352 млн евро.
8. «Тоттенхэм» — 1,047 млн евро.
9. «Бавария» — 934 млн евро.
10. «Интер» — 866 млн евро.
11. «Брайтон» — 830 млн евро.
12. «Манчестер Юнайтед» — 820 млн евро.
13. «Ньюкасл» — 809 млн евро.
14. «Атлетико» — 780 млн евро.
15. «Ювентус» — 761 млн евро.
16. «Астон Вилла» — 724 млн евро.
17. «Ноттингем Форест» — 704 млн евро.
18. «Байер» — 659 млн евро.
19. «Милан» — 626 млн евро.
20. «Айнтрахт» — 594 млн евро.
«Зенит» занял 63-ю строчку (225 млн), ЦСКА — 80-ю (169 млн), «Локомотив» — 98-ю (136 млн), «Динамо» — 99-ю (134 млн).