Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.63
П2
1.86

У «Челси» самый дорогой состав в мире — 1,8 млрд евро. «Реал» — 2-й, «Арсенал» — 4-й, «Барселона» — 7-я, «МЮ» — 12-й, «Зенит

Международный центр спортивных исследований проанализировал совокупную стоимость всех футболистов (в том числе ушедших в аренду), принадлежащих различным клубам, и поставил лондонскую команду на первое место.

Источник: Спортс"

В двадцатку лучших по стоимости состава попали:

1. «Челси» — 1,807 млрд евро.

2. «Реал» — 1,684 млрд евро.

3. «Манчестер Сити» — 1,485 млн евро.

4. «Арсенал» — 1,474 млн евро.

5. «ПСЖ» — 1,440 млн евро.

6. «Ливерпуль» — 1,403 млн евро.

7. «Барселона» — 1,352 млн евро.

8. «Тоттенхэм» — 1,047 млн евро.

9. «Бавария» — 934 млн евро.

10. «Интер» — 866 млн евро.

11. «Брайтон» — 830 млн евро.

12. «Манчестер Юнайтед» — 820 млн евро.

13. «Ньюкасл» — 809 млн евро.

14. «Атлетико» — 780 млн евро.

15. «Ювентус» — 761 млн евро.

16. «Астон Вилла» — 724 млн евро.

17. «Ноттингем Форест» — 704 млн евро.

18. «Байер» — 659 млн евро.

19. «Милан» — 626 млн евро.

20. «Айнтрахт» — 594 млн евро.

«Зенит» занял 63-ю строчку (225 млн), ЦСКА — 80-ю (169 млн), «Локомотив» — 98-ю (136 млн), «Динамо» — 99-ю (134 млн).