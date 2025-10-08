Ричмонд
Netflix хочет купить права на показ матчей Лиги чемпионов. УЕФА рассчитывает заработать 5 млрд евро на новой схеме продаже трансляций

Как сообщает The Times, американский стриминговый сервис может принять участие в торгах за глобальные права на показ одного матча Лиги чемпионов в каждом туре в рамках пересмотра схемы продажи телеправ УЕФА.

Источник: Спортс"

Изменения вступят в силу с сезона-2027/28 и будут направлены главным образом на привлечение глобальных стриминговых платформ. По прогнозам, это принесет УЕФА не менее 5 миллиардов евро (около 4,4 миллиарда фунтов) в год.

Кроме того, продажа прав на трансляции остальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций позволит вещателям и сервисам подавать заявки сразу на несколько рынков.

Текущие права, проданные в 2024 году, оцениваются примерно в 2,9 миллиарда фунтов в год. Новые соглашения вступят в силу с 2027 года.

Права на трансляции будут выставлены на тендер уже в этом месяце. Новые контракты, вероятно, будут рассчитаны на шесть лет — вдвое дольше нынешних.